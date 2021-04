Scontro tra due auto sulla via Aurelia nel primo pomeriggio. E’ accaduto a Zoagli. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Rapallo per mettere in sicurezza le vetture e i carabinieri della compagnia di Chiavari per accertare dinamica, cause e responsabilità. Due persone coinvolte hanno riportato conseguenze non allarmanti (codice verde). Qualche conseguenza per il traffico.