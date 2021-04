Sestri: venerdì tavola rotonda su “Storia dei corsari barbareschi”

Dall’Associazione “Amici del Leudo” riceviamo e pubblichiamo

La terza conferenza del 2021 della Associazione Amici del Leudo sulla “Storia dei corsari barbareschi” di venerdì 9 aprile ha dovuto essere interrotta.

La folta partecipazione e le richieste pervenute ci hanno convinto a proseguirla e a integrarla con la relazione di Raffaele Ciccarelli.

In collaborazione con Musel – Museo archeologico e della città, con “O Leûdo – Associazione Culturale di Volontariato” e con l’Associazione “Convivio del Tigullio”, abbiamo deciso di riproporla il prossimo venerdì 16

aprile 2021 alle ore 21.00.

I Relatori saranno:

– Emiliano Beri, docente dell’Università di Genova: “Dimensioni e durata del fenomeno storico delle incursioni barbaresche”

– Giovanni Panella. Scrittore pubblicista di storie di mare: Le navi e le battaglie barbaresche.

– Giuseppe Piccioli Resta, docente della Università del Salento: “Il più famoso rinnegato italiano”

– Mario Dentone, scrittore e studioso del territorio: “Dai racconti d’infanzia alle testimonianze scritte”

– Raffaele Ciccarelli, storico del territorio: “Le incursioni barbaresche nella nostra zona “

– Gian Renzo Traversaro, storico Associazione Amici del Leudo: “Ricerche su un rinnegato nostrano”

