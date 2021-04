Sestri: Sant’Anna, sì al prolungamento delle gallerie

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e ripubblichiamo

Sandro Garibaldi (Lega Liguria Salvini) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha proposto alla giunta di chiedere ad ANAS l’inserimento del prolungamento delle gallerie di Sant’Anna, fra Lavagna e Sestri Levante, nel prossimo piano di interventi. Il consigliere ha ricordato che la viabilità in quel tratto negli ultimi anni è stata più volte interrotta, o consentita a senso unico alternato, a causa di frequenti frane e mareggiate all’altezza delle gallerie.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha spiegato: «La statale Aurelia è di competenza Anas e i tecnici del Dipartimento, sentiti sul tema, hanno comunicato che a oggi non sono previsti prolungamenti della galleria mentre è in corso di realizzazione la nuova scogliera artificiale, che dovrebbe risolvere la problematica dell’interdizione del traffico in periodo di mareggiate». L’assessore ha ricordato, inoltre, che partiranno a breve i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici. «E’ intenzione di chiedere ad Anas nel prossimo contratto di programma, che è in corso di valutazione – ha concluso – di programmare anche il prolungamento della galleria Sant’Anna».