Sestri: Poste Italiane consegna i vaccini AstraZeneca all’ospedale

Dall’ufficio stampa di Poste Italiane – Comunicazione Territoriale Nord Ovest – riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 15 aprile il corriere di Poste Italiane, SDA, consegnerà presso l’Ospedale di Sestri Levante ulteriori 300 dosi di AstraZeneca.

Giovedì alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Chiavari e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture della provincia.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà in Liguria 4000 dosi di vaccini AstraZeneca.