‘Santa’: pari opportunità il 26 agosto presenti i ministri di 35 Paesi

Santa Margherita Ligure, giovedì 26 agosto, ospiterà uno degli eventi che fanno corona al vertice di ottobre a Roma, dell'”International Ministerial Conference on Women’s”, il così detto G 20 delle donne cui saranno presenti 35 Paesi. Ad indicare Santa Margherita Ligure il ministro Elena Bonetti. Ne dà notizia stamattina Simone Rosellini sul Secolo.

La data è scomoda, ma l’occasione troppo ghiotta per rilanciare turisticamente il nome della cittadina che quest’estate conta su una grande stagione nautica. Gli albergatori sono a disposizione per ospitare, anche per un solo giorno, le delegazioni. La prefettura e soprattutto gli esperti del ministero visiteranno le location possibili per effettuare il convegno e decidere in base ai livelli di sicurezza offerti, anche per i trasferimenti: il Miramare sembra la location più probabile anche per le precedenti esperienze; ma non si esclude Villa Durazzo. Impossibile non prevedere un grande via vai con Portofino che potrà essere risolto puntando sui traghetti. La polizia urbana dovrà fronteggiare la prevedibile caotica viabilità e trovare le soluzioni. Non dovrebbe impensierire la pandemia che ad agosto dovrebbe offrire minori possibilità di contagio e tuttavia il distanziamento dei curiosi con zone vietate potrà aumentare i livelli di sicurezza. I temi che il convegno affronterà saranno legati a quello delle pari opportunità specie in alcuni Paesi e alla violenza.