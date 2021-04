‘Santa’: Giacomo Loprieno e l’Eso Quartet domani in concerto

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

È previsto per giovedì 15 aprile, a partire come sempre dalle ore 21,

il quarto appuntamento con #livesanta on air, rassegna di spettacoli

offerti dal Comune di Santa Margherita Ligure, che si possono seguire

direttamente on line, attraverso i canali Facebook e Youtube del

Comune di Santa Margherita Ligure.

In programma, per l’occasione, la performance del quartetto d’archi

Eso Quartet che, accompagnato dal pianoforte del Maestro Giacomo

Loprieno, si esibisce a Villa Durazzo e in Piazza del Sole.

Nel video, che ha una durata di quindici minuti, sono protagonisti

Attila Simon e Matteo Rovinalti ai violini, Elena Tonelli alla viola e

Larisa Vieru al violoncello, oltre, naturalmente, al Maestro Giacomo

Loprieno al pianoforte.

Il gruppo, che racchiude le prime parti dell’Ensemble Symphony

Orchestra che si è esibita tante volte a Santa Margherita Ligure gli

scorsi anni, è una delle formazioni più conosciute nel panorama

artistico nazionale, grazie ai molti progetti cui ha partecipato e

agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato.

Si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei grazie alla

versatilità e all’attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale,

con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle

colonne sonore di film di fama mondiale. Il Maestro Loprieno, nel

corso degli anni, ha organizzato diversi eventi a Santa Margherita

Ligure, tra cui il tradizionale Concerto di Capodanno.

#livesanta on air è il cartellone degli spettacoli in streaming

organizzati dal Comune di Santa Margherita Ligure, promossi per dare

un sostegno a uno dei settori, quello artistico-culturale, tra i più

colpiti dall’emergenza sanitaria. Il cartellone comprende otto eventi

che vengono trasmessi nell’arco di tutto il mese di aprile.