‘Santa’; è mancata l’Enrica Sbarbaro, già levatrice

Dall’ufficio stampa di “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Enrichetta Sbarbaro, “l’Enrica”, ha fatto nascere generazioni di sammargheritesi nella sua lunga carriera di levatrice all’ospedale di Santa Margherita Ligure. Instancabile, innamorata del suo lavoro, aveva sempre una parola, un aneddoto, un ricordo per i suoi neonati quando li incontrava per strada e poco importa se erano già grandi e magari a loro volta genitori, parlare con lei ti riportava indietro nel tempo e ti regalava sempre un sorriso.

Ora non c’è più, se ne è andata ieri, in silenzio, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi.

Ciao Enrica, riposa in pace, non ti dimenticheremo mai