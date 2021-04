‘Santa’: Annuario del Comune, da sabato in distribuzione

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

A partire da sabato mattina, ogni sabato dalle 8.30 alle 10,

l’Annuario 2020 del Comune di Santa Margherita Ligure sarà in

distribuzione gratuita alla cittadinanza nell’atrio del municipio di

piazza Mazzini. Verrà consegnata una copia per persona, munita della

propria carta di identità. Ciascuno potrà eventualmente ritirare un

massimo di tre copie, presentando il documento di identità anche delle

altre persone per conto delle quali vorrà ricevere copia del volume. È

inoltre già iniziata la distribuzione alle associazioni cittadine,

alle quali l’Annuario è in buona parte dedicato.