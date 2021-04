RASSEGNA STAMPA. ‘Santa’ ospiterà il G20 delle donne con 35 Paesi

Oggi, mercoledì 14 aprile auguri ad Abbondio. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: pavesare (imbandierare, per estensione ornare con arazzi; impavesare). Proverbi: “Le malattie sono avvisi”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: “Il 26 agosto il G20 delle donne con i ministri di 35 Paesi”; “Presto incontro in prefettura”; “Pari valore a uomo e donna, rivoluzione profonda e lenta”; “La questione femminile e il turismo da rilanciare” (Commento: una grandissima occasione per rilanciare l’immagine di Santa Margherita). Emergenza covid: “I contagi tornano a salire, sono 26; 43 i ricoverati”. Vaccini: “Da marzo triplicati agli ultravulnerabili e anziani a domicilio”; “A Chiavari caos traffico per i vaccini in caserma”; “Noi vaccinati, usciti dall’incubo”. Covid economia: “Rsa, il virus si abbatte sui bilanci, conti in rosso”; “Esercenti in piazza per chiedere certezze”; Chiavari; la Cri per gli indigenti nel 2020 consegnati viveri a 2.500 famiglie”.

Lavagna: il commosso addio a Simona Liubicich. Cogormo: 15 migranti accolti dopo lo Sprar.

Santa Margherita Ligure: Tigulliana, nuovo ciclo di incontri.

Camogli: timori di nuovi crolli al cimitero.

Santo Stefano d’Aveto: “Volevamo andare in Trentino, ci siano fermati qui”.