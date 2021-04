Rapallo: rimozione del legname dalle spiagge

Dalla pagina facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

Ho appena firmato un’ordinanza che dispone, presso la spiaggia del Castello dei Sogni e di Prelo, le operazioni di rimozione del materiale ligneo trasportato a riva dalle scorse mareggiate. Il materiale ligneo verrà bruciato dopo essere stato attentamente selezionato, separato e smaltito. In particolare la rimozione del materiale presso la spiaggia del castello dei sogni è fondamentale per permettere la regolare prosecuzione dei lavori di ripristino della scala di accesso. Ringrazio per aver seguito la pratica il consigliere al demanio e alla nettezza urbana Andrea Rizzi.