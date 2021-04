Rapallo: ‘Lux Vide’ sceglie San Michele per le riprese di ‘Blanca’

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Rapallo diventa il meraviglioso set della fiction “Blanca”, una serie tv crime in 6 puntate, realizzata per la prima serata di Rai 1 e programmata per l’autunno del 2021.

Questa mattina la giunta comunale ha infatti approvato la delibera di patrocinio per le riprese che nelle prossime settimane si svolgeranno nella cornice di San Michele e in particolare nella spiaggia libera di Trelo.

La spiaggia di San Michele è stata individuata dalla casa di produzione Lux Vide, per la sua bellezza e geografia naturale come luogo ideale per l’ambientazione delle scene dedicate all’infanzia della protagonista.

La produzione ha avviato nei giorni scorsi una campagna di casting rivolta ai cittadini del Tigullio, e la realizzazione delle riprese genererà anche indotto economico in un periodo difficile per le attività commerciali.

“L’amministrazione comunale sostiene le iniziative di promozione e di sviluppo turistico – dichiara l’assessore al turismo Elisabetta Lai – per noi è motivo di grande orgoglio che Rapallo venga inserita da molte produzioni televisive e cinematografiche tra le località più suggestive della Liguria. La realizzazione di tali riprese avrà un grande ritorno di immagine per il Levante Ligure e, considerata la diffusione nazionale e in prima serata, rivestirà un ruolo importante nella valorizzazione del territorio e della promozione turistica.”