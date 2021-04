Radio Club Levante: eletto il direttivo, Ferrini confermato presidente

Dal Radio Club Levante riceviamo e pubblichiamo

Si sono svolte le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo del Radio Club Levante che resterà in carica per i prossimi quattro anni. 120 sono i soci che hanno partecipato alle votazioni, pari all’80% dei volontari iscritti. Le votazioni confermano Ferrini Marco alla presidenza, Tassano Andrea vice presidente, Fasce Giancarlo segretario, Manghi Maurizio tesoriere, Frisinghelli Sergio responsabile TLC, Reginato Vittorio responsabile formazione, Savareze Tommaso vice responsabile TLC e Antincendio Boschivo, Dirodi Andrea responsabile sezione Moconesi e responsabile sez. Droni, Conti Grazia responsabile sezione di Ne.

Sono stati assegnati ulteriori incarichi esterni al direttivo, ma non per questo meno importanti, anzi ugualmente fondamentali per il buon andamento dell’associazione: riguardano il gruppo cinofili, referente Dellepiane Ilaria; il gruppo Droni assegnato a Cuneo Giorgio; l’attività antincendio boschivo affidata al coordinamento di Maiolo Salvatore; l’attività Mountaine bike affidata a Battistella Cristiano e l’attività Moto alpinismo gestita da Severi Riccardo e Scarpenti Roberto.

La gestione Web & Social è affidata a Castello Giovanni. Ultimo ma indispensabile servizio, è quello della manutenzione del parco mezzi di Chiavari, Ne e Carasco, affidata ad un team composto da Tassano Andrea, Goretti Paolo, Repetto Andrea e Tiscornia Silvano. Caiero Flavio sarà responsabile mezzi e attrezzature della sezione di Moconesi, mentre Manghi Maurizio curerà l’efficienza dei mezzi del distaccamento di Santa Margherita Ligure.

Il Collegio dei Probiviri sarà formato da Gardella Enrico, Lazzarelli Rossano e Paccagnella Maurizio.