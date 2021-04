Portofino: la storia della Moto Guzzi fa tappa in piazzetta

da www.moto.it

Per celebrare il centenario del marchio di Mandello del Lario, Moto Guzzi, sono in calendario una serie di iniziative. Tra queste molto interessante quella di Aci Storico, che sta organizzando un tour della Penisola, portando in diversi luoghi la storia di Moto Guzzi ed esponendo le motociclette più preziose e rappresentative della Casa, che hanno intrecciato la loro storia con la crescita industriale e sociale d’Italia. i modelli sono la Sport 15, il Guzzino, il Falcone, il Galletto, la V7 Sport, la Daytona 1000, le più recenti Griso e la straordinaria MGX-21. Non mancherà la V7 850, un modello celebrativa del centenario.

Tra le tappe, alcune della quali ancora in corso di conferma, ci sarà Portofino, dal 7 al 9 maggio, all’interno della Milano-Sanremo.