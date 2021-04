Pallanuoto M/ La Pro Recco asfalta il Posillipo (4-23)

Dall Ufficio Stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Roncagliolo

A1, Posillipo – Pro Recco 4-23

La Pro Recco fa suo l’anticipo della quarta giornata di campionato (girone E) contro il Posillipo: in casa dei napoletani, i biancocelesti si impongono per 4-23 e strappano matematicamente, a due turni dalla fine, il pass per i playoff Scudetto.

Alla Scandone i ragazzi di Hernandez dominano il lunch match del mercoledì e apparecchiano un primo tempo perfetto, chiuso sullo 0-7 con tripletta di Di Fulvio e doppietta di Younger. Il Posillipo riesce a superare Bijac solo dopo un minuto e mezzo del secondo quarto, con Bertoli, poi è ancora monologo Pro Recco, a segno altre cinque volte prima del cambio campo (1-12).

Ivovic e compagni continuano a macinare gioco e trascinati da Mandic, autore di tre reti nel terzo tempo, chiudono il quarto sul 2-19. Negri tra i pali è la novità di Hernandez nell’ultimo quarto che serve a Luongo per segnare la sua prima marcatura della partita e a Di Fulvio per raggiungere a cinque reti Mandic tra i goleador di giornata

Di Fulvio (Foto Flash)