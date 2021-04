Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Sono passate ben 5 settimane da quando venne annunciato l’arrivo dei nuovi cassonetti, muniti di adeguate pedaliere.

Qualche fortunato li avrà pure visti in alcuni remoti angoli della città… ma non certo in Piazza Matteotti o dinanzi alla palestra comunale (le foto allegate sono state eseguite ieri sera!).

Almeno, alla parziale pulizia esterna di quelli vecchi, ci hanno pensato le intense piogge di questi ultimi giorni…

Non è così che si fa!