Cogorno: “Dup e bilancio, perché abbiamo votato contro”

Da Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri comunali di ‘Cogorno Democratica –Partecip@ttiva’

Lo scorso 31 marzo si è svolto il Consiglio Comunale di Cogorno. Tra i vari punti all’ordine del giorno, due quelli particolarmente rilevanti: l’aggiornamento del Dup e il bilancio di previsione. Il gruppo ‘Cogorno Democratica –Partecip@ttiva ha ritenuto di dovere votare contro l’approvazione di queste pratiche poiché, come è stato detto anche in sede consiliare, i tempi e i termini di consegna della documentazione inerente agli argomenti sopracitati non hanno consentito di analizzare accuratamente i documenti all’interno del gruppo.

E’ vero che il Regolamento Comunale è stato rispettato e che gli argomenti posti all’ordine del giorno erano stati presentati anche durante la Commissione consiliare, ma sono comunque tempi troppo limitati per leggere e sviscerare documenti di centinaia di pagine. Sarebbe dunque auspicabile una revisione del regolamento per concedere alle minoranze tempi maggiori per l’analisi di tali documenti.