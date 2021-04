Chiavari: vaccini in caserma, provocano problemi

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua, probabilmente a sua insaputa, si è preso “o ma do Rosso o carta” (il male del Rosso il cartolaio che si andava a cacciare sempre in situazioni imbarazzanti); ossia, per dirla in genovese, si è buttato in una situazione assolutamente evitabile. Si parla tanto di vaccini ma, per un se o per un ma, mancano ed è assolutamente inutile aumentare le sedi dove iniettarli ai pazienti. Hub, farmacie, aziende e ora a Chiavari, forse in omaggio al generale Figliuolo, anche in caserma, quelle Caperana che sarebbe meglio ospitassero scuole e impianti sportivi. Si teme che la loro ubicazione ed i controlli all’ingresso creino intralci al traffico in una zona già al collasso. Il comandante Ernani Andreatta, nella sua lettera pubblicata ieri integralmente da Levante News, non lascia dubbi: meglio utilizzare il San Francesco che le caserme (m.m.)

