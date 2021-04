Chiavari: ritorna “di Piazza in Piazza”, primo tour dedicato a Luigi Brizzolara

Dall’associazione HiroAndCo riceviamo e pubblichiamo

HiroAndCo riparte con il format “Di piazza in piazza” e, dopo il successo di “San Valentino al Museo” dello scorso 13 Febbraio, propone tre tour in città dedicati ciascuno ad un personaggio ligure di rilievo. Il primo tour si svolgerà sabato 17 Aprile e avrà come protagonista Luigi Brizzolara – Scultore e Ligure nel Mondo.

Rosangela Mammola comunica che: “Abbiamo pensato di proporre questo tour per far scoprire ai nostri amici e appassionati visitatori la ricchezza che offre la Chiavari, una città in fermento a livello intellettuale e dinamica dal punto di vista del commercio. E’ la nostra cifra stilistica quella di privilegiare la qualità della fruizione dei luoghi scelti per i tour che organizziamo, siano essi previsti in esterno, sia condotti all’interno di Palazzi e Musei ed è per questo che il nostro numero massimo di partecipanti resta fissato a 12, come per le visite guidate nel pre-Covid19. Il nome di Luigi Brizzolara è legato a monumenti commemorativi e funebri in tutto il mondo, tanti sono i riconoscimenti e i premi che fanno di lui un vero “cittadino del mondo” più che di Chiavari, sua città natale. Il percorso artistico di Luigi Brizzolara lo fece viaggiare molto, la sua casa in corso Montaldo a Genova fu progettata come Casa degli Artisti, una sorta di fucina/laboratorio dove, oltre a realizzare i calchi per i monumenti destinati al Sudamerica per i concorsi, ospitava anche giovani artisti che non potevano permettersi un affitto. Mi piace pensare che avesse in mente qualcosa del genere anche a Chiavari: un concilio di scultori, ebanisti, architetti secondo il motto: “Vitam excoluere per artes” “.

La visita guidata è condotta da Federica Cavina.

Il luogo di ritrovo è a Chiavari, in piazza N.S dell’Orto alle ore 10.00

Iscrizione: €12 – €10 per i Soci e per i non soci che si iscriveranno di persona recandosi alla “Pasticceria Copello 1826” di Chiavari, in Via Martiri della Liberazione n. 162, dove riceveranno anche un cadeaux dolciario gentilmente offerto dall’antica bottega storica.

L’iniziativa è su prenotazione e si svolgerà nel rispetto della normativa di prevenzione del Covid-19.