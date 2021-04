Camogli: i costi del crollo; la minoranza lascia il Consiglio

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Un unico punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Camogli: debiti fuori bilancio dell’importo di 1.043.875,36 (Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000. Atti conseguenti), connessi ovviamente agli interventi effettuati al cimitero del centro dopo il tragico crollo del 22 febbraio. Dopo la discussione la pratica è stata votata, a favore, dalla sola maggioranza; la minoranza tutta non ha partecipato dichiarando di non avere elementi per valutare e contestando l’iter che ha portato al debito.

Il sindaco Francesco Olivari ha illustrato le 4 delibere di giunta che hanno prodotto il debito:

la n° 24 del 15 marzo che ha riguardato opere a terra all’interno del cimitero per il recupero di feretri e cassette nei loculi e nelle cappelle che erano pericolanti e la loro ricollocazione successiva (circa 260.000 euro), la messa in sicurezza della scarpata attraverso il posizionamento di reti metalliche per proteggere chi lavorava sul corpo di frana (circa 166.000 euro), la manodopera per servizi cimiteriali e di guardiania anche notturna;

la n° 26 del 18 marzo che ha riguardato prevalentemente le opere a mare con l’utilizzo di pontoni ed altre imbarcazioni (importo parziale 350.000 euro)

la n° 30 del 25 marzo riguardante il sito di stoccaggio e deposito nell’ambito portuale di Genova dove portare il materiale raccolto, su ordinanza emessa dalla Regione (prima tranche di 184.000 euro)

la n° 39 del 6 aprile riguardante la proroga dei servizi cimiteriale e di guardiania dal 14 marzo al 30 aprile (52.500 euro).

I costi derivano da perizie fatte da tecnici abilitati, su tariffe ufficiali ribassate del 20%. Olivari ha spiegato anche che la Regione ha individuato una somma di 150.000 euro da destinare al Comune e che la Protezione Civile sta predisponendo un decreto che prevede un contributo per i costi sostenuti.

Per quanto concerne l’esame dei Dna, è stato chiarito che ieri dal Policlinico San Martino è arrivata la convenzione firmata.

La minoranza (nello specifico Claudio Pompei e Giuseppe Maggioni) ha contestato il fatto che 3 delibere erano antecedenti all’ultimo Consiglio comunale, quindi potevano essere portate in quella sede ed almeno per l’80% inserite in bilancio; augurandosi che la cifra non venga spalmata su successive amministrazioni comunali. Criticato anche il non avere messo i consiglieri in grado di approfondire le pratiche per riconoscere un debito per lavori di somma urgenza e di non avere previsto un capitolo di bilancio apposito al quale imputare le spese, anche quelle ulteriori. Pare che, notizia di oggi, si stiano spostando ulteriori feretri, il che significa altre spese. Si è chiesto anche un maggiore coinvolgimento della città ed un segnale di vicinanza alla popolazione per un avvenimento così tragico. Per Agostino Bozzo si poteva percorrere la via della Cassa Depositi e Prestiti evitando i debiti fuori bilancio.

L’assessore Italo Mannucci ha ricordato il dolore dei famigliari durante gli incontri avvenuti in Comune ed Elisabetta Abamo, assessore, ha sottolineato l’impegno del sindaco.