Manca solo l’ordinanza sindacale, poi, per uscire dal centro di Camogli, occorrerà utilizzare la nuova rampa che collega via Cuneo a via Bettolo. I lavori per costruire box privati e interrati procedono con ritardo di mesi sul crono-programma; a farne le spese sono i camogliesi alle prese con la mancanza di posteggi pubblici.