Bonassola: laboratorio ‘Mareco’, iniziati i lavori di bonifica

di Guido Ghersi

A Bonassola, da lunedì 19 aprile, inizieranno i lavori di bonifica del “Laboratoio Mareco”, ubicato in una grotta a destra della baia del paese. Il laboratorio è una stazione marina del “Centro Nazionale Ricerche-Icmate” che da anni porta avanti un’intensa attività scientifica, ma che è chiusa nel 2019, a causa della forte mareggiata del 29.10.2018.

A comunicare l’inizio dei lavori al Comune, guidato dal sindaco Giorgio Bernardin, è stato lo stesso direttore del citato “Centro…”, Vincenzo Buscaglia; dovrebbero durare circa una settimana e consisteranno in un accurato setaccio e restituzione all’antistante spiaggetta della sabbia

che oggi si trova all’interno della stazione, e nel conferimento in discarica dell’arredo tecnico danneggiato. Terminati i lavori di bonifica, dovrebbero essere avviati quelli di ripristino del “Laboratorio”, vero e proprio punto di eccellenza nell’attività di ricerca marina.

Il “CNR-UIcmate” continuerà ad essere operativo in paese con le attività di ricerca e sperimentazione in molteplici campi in “area mare”, sotto la direzione del dottor Saha Benedetti e grazie ad un consistente finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.