Zoagli: lascia la borsa incustodita, minorenne la ruba

Nei giorni scorsi, nel centro cittadino di Zoagli, una donna, lasciava momentaneamente incustodita la propria borsetta, quando un giovane sconosciuto, con mossa fulminea se ne impossessava e si dileguava velocemente. Ieri, i Carabinieri della locale Stazione, dopo un’accurata attività d’indagine, supportata anche dalla visione delle telecamere per la sicurezza cittadina, identificavano il malfattore in un minorenne, con pregiudizi di polizia, che veniva denunciato in stato di libertà per “furto”.