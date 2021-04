Sestri: acque bianche, finiti i lavori a Villa Ponzerone

da Facebook Comune di Sestri Levante

Prosegue la messa in opera delle azioni previste dal piano straordinario per la messa in sicurezza delle acque bianche.

Si è concluso oggi l’intervento di regimazione delle acque piovane in via Villa Ponzerone. L’operazione è consistita nella realizzazione di una canaletta di lunghezza pari a 3m per intercettare le acque correnti dalla salita in direzione Campomoneto, con relativa tubazione per l’allaccio alla rete di raccolta esistente. Questo intervento fa seguito a quello realizzato lo scorso autunno relativo alla canaletta lungo la salita in direzione Cimitero di Santa Vittoria.