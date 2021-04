San Colombano: “Abbiamo detto no all’aumento Irpef”

Da Claudio Solari, Mirco Aste, Paola Repetto, consiglieri comunali del Gruppo consiliare “Territorio e Sviluppo” a San Colombano Certenoli, riceviamo e pubblichiamo

A sei mesi dalle elezioni amministrative ed in piena crisi pandemica la Giunta comunale guidata da Carla Casella ha portato in approvazione ieri sera in consiglio comunale l’aumento dell’Irpef con il voto contrario del gruppo Territorio e Sviluppo.

Un aumento che si poteva evitare oppure rinviare all’anno prossimo, tutti i comuni confinanti con San Colombano Certenoli hanno l’addizionale più bassa.

Per la prima volta Territorio e Sviluppo ha votato contro il bilancio economico previsionale per il 2021 e triennale 2022, 2023.

Non vi è nessun miglioramento rispetto al passato, per i prossimi tre anni non sono previsti fondi per molti capitoli di spesa e non vi è una riorganizzazione per recuperare nuove risorse economiche.

Una situazione che a parte qualche opera pubblica in attesa di investimenti economici non presenta assolutamente il rinnovamento promesso nei mesi scorsi ed il sostegno alle varie realtà del territorio.