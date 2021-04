Regione: “Mafie, verrà costituito un osservatorio”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta mattutina relativa alla Convenzione con l’Università di Genova per lo studio delle mafie

Studio sulle mafie. Su questo argomento sono state presentate un’interrogazione, illustrata da Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente), e sottoscritta dai colleghi del gruppo, e un’interpellanza, illustrata da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta dai colleghi del gruppo.

Centi ha chiesto alla giunta se corrisponde al vero che tra le prime azioni, successive alla decadenza della convenzione con l’Università per lo studio delle mafie, e con i fondi risparmiati si provvederà all’acquisto di mostrine per gli agenti, reclamate da tempo, e cosa intende fare per supportare, anche attraverso studi condotti dall’Università, l’attività contro la criminalità organizzata e per la sicurezza urbana.

Garibaldi ha chiesto alla giunta perché non è stato rinnovato l’accordo con l’Università di Genova per l’”Osservatorio di sicurezza urbana”. Garibaldi ha ricordato che il 15 gennaio la convenzione è scaduta e che la revisione costituzionale del 2001 affida alle Regioni il ruolo di coordinamento e programmazione in tema di polizia amministrativa locale e di programmazione della sicurezza urbana integrata.

L’assessore alla Sicurezza Andrea Benveduti ha spiegato: «L’Osservatorio, in realtà, non è mai esistito. Anzi, grazie a questa giunta verrà finalmente costituito razionalizzando l’uso di denaro pubblico, che veniva ogni anno speso per una sintetica relazione annuale statistica».

Benveduti ha aggiunto: «La giunta, infatti, vuole esprimere qualcosa di più di una pubblicazione ogni dodici mesi e, nell’ambito della revisione delle norme regionali sulla sicurezza, attraverso un’azione di semplificazione e concretezza attiveremo finalmente l’Osservatorio e stringeremo rapporti e interlocuzioni periodiche con le autorità preposte, cioè Prefetture, Forze dell’Ordine e Ministero degli Interni, per cogliere in tempo “reale” l’evolversi delle situazioni sul territorio e capire come meglio collaborare per far fronte comune contro tutte le illegalità. La decisione presa dalla giunta – ha specificato – non è dunque quella di sospendere alcuna attività, ma proseguirla con la collaborazione un altro ente pubblico, specializzato in analisi statistiche, che saranno realizzate con un risparmio dell’80%».