Recco: “I giardini giapponesi – Forme ed estetica”, seminario online

Sabato 24 aprile dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16

avrà luogo il Seminario (modulo intensivo in modalità online) “I giardini giapponesi – Forme ed estetica” (http://www.celso.org/corso_i_giardini_giapponesi.html)

L’Arte della composizione dei giardini e dell’interpretazione della natura

nella cultura tradizionale giapponese.

Temi del Seminario:

– Natura e cultura, armonia ed astrazione

– Simbologia dello spazio e degli elementi naturali

– L’arte dell’interpretazione e della composizione della natura

– Le tradizioni filosofiche e lo sviluppo degli stili

– Giardini da visitare con la mente e giardini da attraversare

– Shinden : la nascita dell’arte del giardino giapponese

– Kare sansui: paesaggi assoluti di pietre e ghiaia

– Roji: i giardini ‘sentiero’ per la cerimonia del tè

– Tsubo niwa: giardini da interno in miniatura

– Kaiyushiki teien: scenografie naturali e paesaggi d’arte

Il Seminario è tenuto dal Prof. Alberto de Simone

Direttore del Celso Istituto di Studi Orientali – Dipartimento Studi Asiatici.

Docente di Estetica, Storia e Storia dell’arte cinese e giapponese presso il Dipartimento di Studi Asiatici – Celso Istituto di Studi Orientali di Genova.

Docente di Teoria delle Arti ed Estetica Comparata alla Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini e di Calligrafia Cinese al Master in Studi Orientali e Interculturali Rimini-Urbino.

Direttore e responsabile scientifico di Sôsho International.

Fondatore e curatore del Programma internazionale di ricerca e documentazione Asiart Asian Contemporary Art, istituito con il Patrocinio del Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali.

Già collaboratore della Direzione di Ricerca del Zhongguo Hua Yanjiuyuan Accademia Nazionale delle Arti di Pechino.

Curatore delle sezioni Cina, India, Tibet, Medio-Oriente del Museo delle Culture del Mondo Castello D’Albertis di Genova, dedicate alle Medicine Tradizionali dei Popoli

Direttore della Biblioteca di Studi Asiatici di Genova.

Curatore e responsabile scientifico di numerosi programmi di ricerca e di formazione, convegni, manifestazioni culturali, saggi e programmi di traduzione e di più di 40 mostre dedicate in particolare alle arti ed all’estetica orientali, dal 1995 ad oggi, in collaborazione con Enti, Istituti ed Istituzioni culturali a livello nazionale ed internazionale.

Tra le sue pubblicazioni: “L’incanto sottile e l’estetica del silenzio – Piccolo omaggio all’estetica giapponese in otto movimenti narrativi” (2009), “Lo spazio vuoto: per un archivio dell’inconsistenza” (1997), “Imago Buddha. Arte ed iconografia buddhista” (2009), “Shodo. L’arte della calligrafia giapponese” (1998), “China Contemporary Art. La lunga marcia dell’Avanguardia” (2007), “La dissoluzione della forma nell’estetica zen e nell’arte contemporanea” (1996), “Sho. L’arte della calligrafia in Estremo Oriente: tradizione e creatività” (1995), “La creatività del Tao” (2005), “Asiart Asian Contemporary Art. L’incontro con l’Occidente: Giappone, Cina, Corea” (1997)

Il Seminario è ad iscrizione. Le iscrizioni vanno formalizzate entro giovedì 22 aprile 2021.

Richieste di informazioni e prenotazioni possono essere inviate a questo indirizzo elettronico: info@celso.org

Per le prenotazioni è necessario segnalare: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail.

Le iscrizioni possono essere formalizzate online o in Segreteria. In questo periodo la Segreteria e’ aperta al pubblico solo su appuntamento.

E’ possibile fissare l’appuntamento inviando una mail di richiesta a info@celso.org