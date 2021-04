RASSEGNA STAMPA. Asl-4, primo giorno senza nuovi contagi

Oggi, martedì 13 aprile, auguri a Martino. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: emissario (agente segreto di un governo o di un potente personaggio; fiume o canale naturale o artificiale che scarica le acque in un lago; collettore di una fognatura). Proverbi: “Dove stringe scarpa la solo il piede”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: primo giorno senza nuovi contagi; 43 i pazienti ricoverati di cui otto in terapia intensiva. Vaccini: “Nessuno sa dirci quando ci vaccineremo”; “Caserme 10.000 dosi a settimana, ipotesi senso unico in via Parma”. Covid scuola: Il rientro è importante, speriamo non ci siano altri stop”. Maltempo: piogge intense. preoccupano le frane.

Sestri Levante: caso Petrocco chiuso dalla Cassazione, inammissibile il ricorso del geometra. Sestri Levante: medici senza frontiere, arriva il concorso all’Andersen. Lavagna: i funerali di Simon Liubicich. Cogorno: campo sportivo San Martino, nuovo look. Chiavari: semaforo a chiamata in viale Groppo, lavori in corso Assarotti. Chiavari: Baliatico, cent’anni di impegno, una grande storia di solidarietà. Chiavari: don Giampio, un predicatore molto abile.

Rapallo: “Settimana della donna”, dieci visite ginecologiche gratuite. Rapallo: il Comitato frazioni, gli interventi da fare a San Pietro e San Quirico. Rapallo: scuola Sant’Anna torna attuale il piano 2004. Rapallo-Santa Margherita Ligure: la Rai cerca comparse. Santa Margherita Ligure: l’accordo tra Italia-Francia che gettò le basi per la Ceca. Portofino: tiro con l’arco nel Parco, Coordinamento polemico.

Camogli: crollo del cimitero, riprendono i lavori. Recco: Consiglio comunale dei ragazzi le novità.

Ne: esplorazione delle miniere, gli utili arrivano dalla Borsa.