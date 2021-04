Levanto: scuole medie, fibra ottica grazie ad un finanziamento del Comune

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo

Proseguono gli investimenti del Comune di Levanto nelle infrastrutture scolastiche della cittadina e nei servizi a supporto delle attività didattiche.

Nei giorni scorsi, grazie ad un finanziamento dell’ente pubblico, l’edificio di via Martiri della libertà che ospita le “medie” è stato collegato alla rete attraverso l’installazione della connessione a fibra ottica.

Un intervento coordinato dall’istituto comprensivo e finalizzato a dotare la struttura di una linea in grado di supportare sia le attività didattiche che gli studenti svolgono durante le ore di lezione, sia le procedure amministrative e burocratiche legate alle comunicazioni tra la scuola e le famiglie.

La fibra è stata installata nelle aule al primo e secondo piano dell’edificio e copre tutte le classi, mentre al piano terreno, dove si trovano alcuni laboratori e la sala riunioni (attualmente non utilizzabili a causa delle norme anti-Covid), le infrastrutture sono state predisposte per essere attivate in seguito.

“L’occasione per accelerare il processo di informatizzazione che era già in atto nelle scuole levantesi – spiega l’assessore Federica Lavaggi – ci è stata fornita dalla necessità di far svolgere agli studenti le prove Invalsi, avviate il 7 aprile e che proseguiranno fino al 21 maggio, usufruendo di un collegamento alla rete efficiente e in grado di consentire più accessi senza causare ritardi nella navigazione. Oltre ad ottemperare alle linee guida indicate recentemente dal ministro dell’Istruzione, questo è un ulteriore passo avanti verso la modernizzazione della scuola, che ormai deve saper affrontare in tempo reale non solo i cambiamenti nella didattica, ma anche i condizionamenti imposti da situazioni esterne di difficoltà, come la pandemia che stiamo attraversando. Agendo ancora una volta di concerto con le istituzioni scolastiche, che periodicamente comunicano le esigenze delle varie realtà presenti sul territorio, dagli asili nido al liceo scientifico, il Comune ha dimostrato di essere pronto a recepire le istanze del settore dell’istruzione e ad investire sulla formazione e sulla crescita culturale dei giovani”.