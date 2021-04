Lavagna: il costo di una fascia da sindaco? 179,95 euro

Oltre a un bilancio in rosso, le precedenti amministrazioni hanno lasciato in eredità all’attuale sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante, due fasce tricolori consunte. Per acquistare le due nuove (dotazione minima indispensabile), il Comune si è quindi rivolto alla piattaforma telematica Consip-Mepa. E’ così stata individuata la società “Faggionato Roberto” con sede a Lozzo Atestino (Padova). Il costo delle due fasce è di euro 359,90 Iva compresa. Ossia una fascia costa 179, 95 euro.

Nella foto le fasce indossate dai sindaci di Rapallo e Sestri Levante