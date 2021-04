Covdi: segnalato un piccolo ‘cluster’ al Galliera

Dalla direzione sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera riceviamo e pubblichiamo:

“Abbiamo in atto un piccolo cluster verificatosi in reparto non Covid. Due pazienti sono risultati positivi nella giornata di ieri, mentre tre pazienti sono risultati positivi nella giornata odierna.

Il caso indice probabilmente è un paziente entrato in PS in data 09/04 con tampone (molecolare) risultato negativo e solo nei giorni successivi si è positivizzato.E’ in corso il programma attivo di screening e sorveglianza su pazienti e personale. Allo stato attuale nessun operatore risulta contagiato.I pazienti positivi sono già stati trasferiti in reparti Covid.

Ad oggi, i pazienti non presentano aspetti clinici peggiorativi in relazione all’infezione Covid, rispetto alla situazione precedente all’accertamento di positività”.