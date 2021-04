Chiavari: vaccini al San Francesco, meglio che a Caperana

Da Ernani Andreatta, comandante, fondatore e direttore del Museo Marinaro di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina alle 10.20 sono andato all’Auditorium San Francesco di Chiavari a fare la seconda dose di vaccino pfiser. Complimenti al Comune di Chiavari e a tutta l’organizzazione Veloce e perfetta in pratica senza attese. Alcuni amici che passavano di lì mi hanno anche fotografato dato che tre o quattro erano del Rione Scogli e mi hanno anche ricordato il mio impegno per la cultura di mare.

Uno di questi, pratico di Caserme, mi ha subito “apostrofato” dicendomi. Ma come, nella “Palazzina N” della Scuola TLC non c’era il tuo stupendo Museo Marinaro”? E’ assurdo concentrare sempre tutto nella “Palazzina N” visto che tempo fa avevano anche sistemato i degenti Post Covid, peraltro pochissimi, visto gli enormi spazi a disposizione con oltre 13 palazzine tutte quasi completamente vuote. Una assurdità ! Anche la gestione del traffico per le vaccinazioni è completamente sbagliata. All’interno ci sono spazi enormi inutilizzati anche di posteggi, ed inoltre dovrebbero essere utilizzate entrambi gli ingressi, perché la Scuola TLC ha “due grandi ingressi carrabili”.

Come ha detto giustamente qualche quotidiano: l’ubicazione del centro (vaccinale) sulla strada più trafficata della città, (il flusso giornaliero, in entrambe le direzioni, conta quarantamila veicoli) la necessità di far entrare, dopo aver controllato la prenotazione, un solo veicolo per volta e la disponibilità di cinquanta posteggi sul piazzale militare potrebbero creare code, soprattutto nelle ore di punte. Questo è verissimo ! Visti gli spazi interni si dovrebbero far entrare le auto senza fermarle all’ingresso, controllare le prenotazioni nel Piazzale militare, che è molto spazioso, e quindi mandarle a parcheggiare nei vicinissimi parcheggi, che sono enormi spazi usati da nessuno. Ma sicuramente quelli della Scuola TLC parleranno subito della Sicurezza Militare….

Ma la sicurezza ci sarà lo stesso visto che i vaccinandi verrebbero controllati nel Piazzale Militare ! E poi chiedete un pò a chi ha una attività di lavoro vicina quali disagi crea già la Caserma Stelmilit in situazioni normali e ora vogliamo inserirci anche il pandemonio delle Vaccinazioni ?

Ma almeno usiamo i due ingressi. Uno in entrata e uno in uscita ! Altrimenti quelli che escono dallo stesso passo carrabile creeranno sicuramente ingorgo anche con quelli che entrano.



Ci sembra anche assurdo che il Sindaco di Capua, persona del quale ho una altissima stima legato anche da “secolare” amicizia, vada a pensare ai parcheggi Italgas a 450 metri dalla Scuola quando all’interno ci sono tutti gli spazi che si vuole senza disturbare i cittadini che lavorano e che ogni giorno debbono percorrere quella assurda “Carrera” che è la strada da Chiavari a Carasco.

Tutti sappiamo che il proseguimento di Viale Kassman, alla ribalta da oltre 20 anni nei progetti degli amministratori, mai e poi mai verrà realizzato. O per lo meno io sarò già scomparso da tanto tempo che di me non si sarà manco più il ricordo. A parte tutte le mie critiche, dovute al fatto della mia grande e particolare conoscenza della Scuola TLC che frequento da circa 30 anni, se mi vogliono (nonostante la mia età di 86 anni) sono disponibile a fare il volontario anche perché le stanze di vaccinazioni direi proprio che sono …. in casa mia. E ve lo dimostrerò molto presto!

Grazie per l’attenzione!

Ernani Andreatta