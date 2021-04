Camogli: cimitero, lavori sospesi. Strada forse riaperta da domani

Dall’ufficio Comunicazione del Comune Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il 6 aprile scorso è iniziata la terza fase dei lavori di recupero sulla falesia crollata con una modalità diversa: terminate tutte le operazioni da mare, si è proceduto con il posizionamento di un escavatore grazie all’ausilio di una autogru. Operando da terra, è stato possibile continuare le ricerche più in profondità e ispezionare quella parte di falesia che non era stata raggiunta dal braccio meccanico operante sul pontone. Questo ha portato a ulteriori ritrovamenti. Oggi, a una settimana dall’inizio di questa nuova fase, e a seguito delle intense precipitazioni dei giorni scorsi, si è resa necessaria una ulteriore ispezione. Il sopralluogo ha evidenziato la necessità di verifiche più puntuali e approfondite. Nel frattempo i lavori verranno sospesi in attesa della valutazione degli esperti.

*****

La provinciale per Recco potrebbe riaprire nei due sensi da domani mattina.