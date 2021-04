A-12: viadotto Bisagno, sarà il Rina a trovare la soluzione

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta riguardo alla pericolosità del viadotto Bisagno

Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha presentato interrogazione, sottoscritta da tutti i colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di tutelare la sicurezza dei cittadini che abitano in via delle Gavette, a Genova. Sanna ha ricordato che i lavori di ripristino del viadotto soprastante della A12 dureranno anni e che i nuclei abitativi che subiranno disagi e che avranno i requisiti PRIS, potranno ricevere un indennizzo a carico di ASPI spa, Autostrade per l’Italia.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha ricordato che nella seduta della Commissione Pris del 17 marzo scorso, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti del Comitato delle Gavette, Aspi ha annunciato l’affido a Rina Consulting di uno studio sugli aspetti legati alla sicurezza nella zona circostante al cantiere e che in quella sede la Commissione ha preso atto delle richieste di indennizzo. Giampedrone ha annunciato che ci sarà una terza riunione della Commissione Pris, per valutare i risultati dello studio Rina e «fare valutazioni circa la sicurezza, ma anche per avere un’idea precisa delle potenzialità di interferenza del cantiere sul tessuto commerciale e iniziare a fare un vero e proprio calcolo dell’indennizzo».