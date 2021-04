A-12: stanotte chiuso il tratto tra Rapallo e Chiavari

Dal sito di Autostrade

2021 – Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per lavori di Manutenzione delle gallerie, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, verso Genova.

Si dispone il divieto di sosta nell’area di parcheggio “Campodonico” e nelle piazzole situate all’interno del suddetto tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sulla A12, alla stazione di Rapallo.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi quattro sensi unici alternati, regolati da impianti semaforici e, in entrata al casello di Rapallo vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni; pertanto gli altri mezzi pesanti dovranno percorrere: Stazione di Chiavari, Via Fiume, Corso Genova, SS1 Aurelia, Lungomare Vittorio Veneto, Via dei Giustiniani, Via della Libertà, Via Mameli, Via Arpinati, Piazzale Genova con rientro sulla A12 alla stazione di Rapallo;

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, verso Sestri Levante.

Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Chiavari.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e, in entrata al casello di Rapallo vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni; pertanto gli altri mezzi pesanti dovranno percorrere: Piazzale Genova, Via Sant’Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante, Corso Italia, Viale Millo e Via Stefano Castagnola.

Genova Est-Allacciamento A12/A7 – Tratto Chiuso (Km 0 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/04/2021 al giorno 17/04/2021 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie e per lavori di installazione di un rilevatore di veicoli fuori sagoma, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova est, verso Sestri Levante.

Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, chi proviene da Milano o da Savona, dovrà uscire alla barriera di Genova ovest e, se diretto verso Sestri Levante, potrà rientrare, sulla A12, alla stazione di Genova est;

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 aprile, sarà chiuso il tratto comrpeso tra Genova est e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova.

Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, si potrà rientrare, sulla A7, alla barriera di Genova ovest.