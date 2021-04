Volley F/ Amis-Admo: il risultato di serie C

Dall’ufficio stampa dell’Amis-Admo Volley riceviamo e pubblichiamo

L’Admo Volley vince il derby contro la Tigullio Volley Project, consolida il secondo posto in classifica e, ad una sola gara dal termine della prima fase, si prepara alla poule promozione.

A Santa Margherita contro un Tigullio molto compatta e organizzata le ragazze si affidano agli attacchi di Rossi e Podestà. Gara molto equilibrata segnata da qualche errore di troppo in battuta da parte dell’Admo Volley che dai 9 metri non riesce a mettere pressione alla ricezione avversaria. Mister Cremisio schiera in avvio Domenighini in regia con Rossi in diagonale, Campodonico e Podestà schiacciatrici, Rolleri e Polanco centrali con Pescio libero.

A fare la differenza sin dai primi punti è la maggior efficacia dell’attacco delle nostre ragazze. La Tigullio sbaglia poco e tiene alta la pressione in battuta ma la gara rimane costantemente in mano all’Admo Volley. Molto intenso il finale del terzo set giocato punto a punto e chiuso 29-27 con un ace dell’ex Sarah Tomà entrata in campo al posto di Rolleri al centro. Buoni gli ingressi di Giorgia Tomà e Alexandra Malatto.

Prossimo impegno la sfida contro Vbc Casarza in programma mercoledì 14 Aprile alle ore 21.00 al Parco Tigullio di Lavagna. Obiettivo conquistare altri 3 punti per chiudere questa prima fase nel migliore dei modi. La poule promozione vedrà protagoniste le prime 3 classificate dei 3 gironi regionali. Nel girone A si dovrebbero qualificare Albisola Pallavolo, Albenga Volley ed una tra Volley Finale e Sanremo; nel girone B i giochi sembrano decisi con Normac VGP, Celle Varazze Volley e Cogovolley già qualificate. Dal girone C accederanno alla poule promozione Lunezia Volley, Admo Volley ed una tra Vbc Casarza e Tigullio Volley Project.