Vigili del fuoco in lutto: è mancato Francesco Paita

Si è spento questa mattina, dopo una lunga malattia, il capo reparto in quiescenza Francesco Paita.

Entrato nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco il 26 giugno 1976, ha sempre svolto in prima linea il suo ruolo di “pompiere” con spirito di abnegazione e sacrificio.

Persona solare, è stato riferimento professionale e umano per i colleghi che lo hanno conosciuto negli anni.

Il sisma in Irpinia nel 1980, le alluvioni in Piemonte nel 1994 e in Versilia nel 1996, l’alluvione sullo spezzino nel 2011 sono solo alcuni degli eventi ai quali ha partecipato nei vari ruoli professionali: vigile, capo squadra, capo reparto.

Istruttore di guida per i mezzi dei Vigili del Fuoco ed esperto di mezzi e macchinari, gli ultimi anni di servizio e fino al 1 febbraio 2012, data del suo pensionamento, ha ricoperto con professionalità ed esperienza il ruolo di Coordinatore dell’Ufficio Gestioni Tecniche.