Vaccini: nuove linee guida e calendario prenotazioni

Dal sito della Regione Liguria

Nuove linee guida: AstraZeneca per gli over 60 e congelamento delle vaccinazioni delle categorie prioritarie cone meno di 60 anni

Alisa, l’Azienda ligure sanitaria, recepisce l’ordinanza del Commissario per l’emergenza Covid, generale Figliuolo.

Nelle linee guida si precisa “l’utilizzo preferibile del vaccino Vaxsevria (Astrazeneca) nelle persone con più di 60 anni, completando il ciclo vaccinale di chi avesse già ricevuto la prima dose”.

Per quanto riguarda le ‘categorie prioritarie’ indicate dal governo (personale scolastico, forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale, uffici giudiziari) nel documento di Alisa si legge che le persone “già in agenda, se 60enni o over 60, procederanno alla vaccinazione con Astrazeneca”.

Se invece gli appartenenti a queste categorie hanno meno di 60 anni, “non essendo previsto l’uso preferenziale di Astrazeneca per questa classe di età – si legge nel documento di Alisa – si procederà alla somministrazione dei vaccini a mRna o di altri vaccini raccomandati, ma – sottolinea – secondo la priorità prevista per la classe di età di appartenenza”. Fino ad allora, anche le eventuali prenotazioni già effettuate saranno quindi congelate. Quando la campagna vaccinale arriverà alla loro fascia di età, i soggetti di queste categorie avranno priorità nella vaccinazione con la chiamata attiva da parte della loro Asl o del Cup.

Prenotazioni in corso e di prossima attivazione (in continuo aggiornamento)

In corso

persone over 80 (nate prima del 31 dicembre 1941)

persone in condizione di elevata fragilità under 80

persone tra i 75 e i 79 anni

persone tra i 70 e i 74 anni

persone con disabilità grave (ai sensi della legge 104/1992 art. 3, comma 3) – in recepimento le nuove “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-Sars-CoV-2/Covid-19: prenotazioni da giovedì 8 aprile

familiari conviventi e caregiver di persone con disabilità grave che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto a persone con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

categorie: Personale scolastico, polizia locale, uffici giudiziari, protezione civile Over 60

categorie: Carabinieri, Forze Armate, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria Over 60

categorie: Università (personale docente e non docente) over 60

In via di attivazione

conviventi di persone in condizione di elevata fragilità

persone tra i 65 e i 69 anni

persone tra i 60 e i 64 anni

persone under 60 con comorbidità senza quella connotazione di gravità riportata per le persone in condizione di elevata fragilità

persone tra i 55 e i 59 anni

persone tra i 50 e i 54 anni

persone tra i 45 e i 49 anni

persone tra i 40 e i 44 anni

Documenti necessari per poter prenotare:

tessera sanitaria valida

codice fiscale