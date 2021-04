Turismo: “No alle isole covid free, i cittadini non capirebbero”

Dal Portavoce del Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa riceviamo e pubblichiamo

“Noi stiamo lavorando ogni giorno per arrivare ad un Paese Covid free, credo che le fughe in avanti non servano, soprattutto se parliamo di turismo. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perchè la Sicilia sì e perchè Venezia no, perché la Sardegna sì, o perchè le nostre città d’arte no”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in visita all’hub vaccinale della Fiera di Bologna, rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano un parere sulla proposta di creare isole Covid free.

“Ritengo che ci sia bisogno di una azione comune – ha aggiunto Costa – per condividere un percorso dove ognuno faccia la sua parte, non credo siano utili fughe in avanti in questo momento. Credo che anche i cittadini farebbero fatica a comprenderlo”. Il sottosegretario nella visita al punto vaccinale bolognese è stato accompagnato dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.