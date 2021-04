Sori: raccolta rifiuti, esteso il servizio

A Sori da oggi per i residenti nella zona di Sant’Apollinare il servizio di raccolta rifiuti porta a porta è esteso a

– Via Belvedere, per tutta la sua lunghezza, direzione Recco

– Strada Vicinale della Baggiara

Idealservice ha provveduto a dare comunicazione sia attraverso cartellonistica che attraverso avvisi nelle cassette postali.

I rifiuti andranno esposti secondo il calendario di esposizione previsto per la zona extraurbana.