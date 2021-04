‘Santa’: una proposta, “Attenti! Transito anatre”

A Santa Margherita Ligure, come accade anche in altri Comuni, le anatre anziché pescarlo direttamente, preferiscono servirsi di pesce direttamente in pescheria. E così, è facile che in località Corte si vedano questi animali attraversare la strada e infilarsi al mercato del pesce, fiduciosi della generosità dei venditori.

Il fotografo Franco Borlenghi ha ora proposto, per l’incolumità di anatre, ciclisti e motociclisti, di installare un paio di cartelli stradale con l’avviso di “Attraversamento anatre”.