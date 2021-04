‘Santa’: Haven, il ricordo dell’ammiraglio Alati

Da Angelo Siclari riceviamo e pubblichiamo un ricordo dell’ammiraglio Antonio Alati che diresse le operazioni dell’esplosione Haven

Trent’anni fa l’incendio della petroliera Haven a poche miglia a largo della costa ligure. Un grande uomo, un grande personaggio che non amava i riflettori riuscì con estrema freddezza di calcolo ad evitare quello che a tutti ormai appariva un disastro ambientale dalla portata catastrofica

Un grave incidente marittimo avvenuto l’11 aprile 1991 nel tratto di mare davanti a Genova Voltri e causato da una grande esplosione avvenuta a bordo della superpetroliera Haven. Nell’incidente morirono quattro membri dell’equipaggio ed il comandante.

Un uomo, un calabrese di Reggio Calabria dotato di grande fermezza e decisionista, con scelte coraggiose, seppe risolvere una delle più difficili situazioni mai capitate nei nostri mari, l’Ammiraglio Antonio Alati, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova.

Alati è stato all’epoca un grande esempio di efficienza di appartenenti agli organi di Stato.

Ecco cosa scrisse di lui “La Repubblica”:

Alati l’uomo delle scelte coraggiose

Venerdì scorso ha deciso, assumendosi ogni responsabilità, di rimorchiare il relitto in fiamme dello Haven sotto costa. Nei prossimi giorni potrebbe ordinare il sacrificio di qualche spiaggia della riviera per salvarne molte altre dal disastro. Decisioni impopolari, rischiose, impolitiche. Ma anche decisioni che, almeno nel primo caso, si sono dimostrate giuste e tempestive. Io non lo avrei mai fatto. In Italia sono cose da pazzi, commentano i tecnici che bivaccano nella capitaneria di Genova. Antonio Alati, direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova, spiega così il suo stile di intervento: E’ semplice. L’ onere è toccato a me e ho preso le decisioni dopo avere valutato attentamente tutte le opzioni. Il governo era informato, ma non era necessario un suo particolare sostegno. In realtà, quel venerdì 12 aprile, mentre la petroliera se ne andava verso il largo trascinata dalle correnti rendendo quasi impossibile un recupero in caso di inabissamento, a Roma era in corso l’ avvicendamento dei ministri e nessuno avrebbe rischiato di ordinare un rimorchio della carcassa sui bassi fondali di Arenzano. Cosa avrebbe detto la gente? Immaginiamoci le proteste di chi si vedeva riportare una simile bomba sotto casa. Alati, convinto che quella fosse la soluzione più logica, ha dato il via all’ operazione senza troppi indugi. Ora tutti gli danno ragione e gli fanno i complimenti, dai ministri agli ecologi. Un uomo sottile, garbato, che non perde facilmente la calma. Nel suo ufficio a Ponte Dei Mille è un assedio, quattordici ore al giorno, di tecnici di nazionalità diverse, differenti corpi militari, responsabili di società private, uomini d’ affari alla ricerca di contratti lucrosi, inventori. Ognuno con le proprie richieste e proposte. Alati ascolta, valuta, confronta, poi decide. Dorme quattro ore per notte, raccontano i suoi collaboratori con le facce segnate da profonde occhiaie, mentre il comandante nonostante 62 anni suonati ha un aspetto molto più riposato. Non so perché resisto così bene, il fatto è che mi piace essere al mio posto nei momenti eccezionali. A Genova è arrivato un anno fa, prima ha comandato le capitanerie di Augusta, Livorno e La Spezia. In città lo conoscono poco, di rado rilascia dichiarazioni, al contrario del suo predecessore Francese, non brilla per presenzialismo alle cerimonie. Crede che questo sia il momento più difficile della mia carriera? ci domanda con un sorrise che tradisce l’ orgoglio mica vero: ho visto di peggio. Sono l’ uomo che ha trattato l’ affare Karin B. Alati passerà alla storia come il salvatore della riviera? L’ agiografia è del tutto prematura: l’ incidente dello Haven è ben lontano da una soluzione, c’ è il rischio reale di un inquinamento esteso, la vera bonifica deve essere ancora avviata. E da cinque giorni bel tempo e bonaccia hanno aiutato in modo insperato gli interventi. Fino a ieri, quando un forte vento ha buttato sulle spiagge grossi quantitativi di catrame facendo saltare le difese e impedendo ai mezzi mangia-petrolio di scendere in mare. L’ ottimismo dell’ ammiraglio, che martedì aveva annunciato la fine della fase acuta dell’ emergenza, è un po’ calato. Ma non è svanito: Sulla petroliera non dovrebbero esserci più di cinquemila tonnellate di greggio. Se le chiazze in mare finiscono sulle spiagge le elimineremo. Siamo attrezzati per far fronte alla situazione. Si avvicina, però, la seconda decisione impopolare. I tecnici della task force comunitaria sostengono che lo spiaggiamento pilotato della marea nera sarebbe la soluzione migliore, e sono in molti a condividere questa tesi. Ma ad assumersi la responsabilità di convogliare l’ onda inquinante sulla costa in una zona propizia dovrebbe essere ancora una volta l’ ammiraglio. Ieri le avverse condizioni del mare hanno fatto slittare la decisione, che si riproporrà appena la bufera si sarà calmata. Ma un simile sacrificio temporaneo, assicurano gli esperti per il bene di tutti può essere chiesto o ordinato agli abitanti e agli operatori di località come Celle o Cogoleto? Chi glielo spiegherà ai turisti, a chi ha prenotato alberghi, cabine e ombrelloni? Questa ipotesi non è stata accantonata, solo rimandata. In un Paese responsabile in caso di necessità non si avrebbe nessun dubbio, ha detto chiaro Alati, facendo capire che già sono iniziate intorno a lui le pressioni perché venga evitato un intervento che solleverebbe un vespaio di proteste. Bisogna anche tener conto dell’ opinione pubblica, ha dovuto ammettere a malincuore l’ ammiraglio. Che non deve amare molto nemmeno la stampa: riceve ogni giorno il gruppo di cronisti e teleoperatori come se fossero loro la marea nera. Ma poi assicura informazioni attendibili a orari fissi, senza inutili lungaggini: Scusate, ma il mio tempo adesso è prezioso. Chiediamo ad Alati quale sia il suo stile di lavoro: Cerco di ampliare al massimo il raggio di informazione: sapere tutto e decidere in fretta. Con il conforto di diverse équipe di esperti, sentiti i quali maturano i miei convincimenti personali, che fanno tesoro delle esperienze passate. Le difficoltà? Non è agevole il contatto con le società private che operano in collaborazione con noi. Sono abituate a pensare più che a intervenire, e spesso badano più al loro interesse particolare che al bene collettivo. Quale filosofia sta alla base del vostro intervento? Cerchiamo di seguire in modo elastico il mutare degli eventi. Nella prima fase ci siamo preoccupati di proteggere le coste con 28 chilometri di barriere mobili. Poi è iniziata l’ aggressione sistematica della macchia nera privilegiando la zona costiera a quella d’ altura, sfruttando gli elementi favorevoli. Ora, se non riusciamo ad andare contro la natura, e cioè se il mare ci butta il petrolio oltre le barriere, cambieremo rotta, agevolando la natura…. Ecco dunque che si riaffaccia l’ ipotesi di far spiaggiare il catrame. Alati non lo dice, ma la sua seconda decisione impopolare prima o dopo la prenderà. Con buona pace dei politici, della popolazione, e anche propria. Almeno finché i risultati gli daranno ragione.