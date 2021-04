Regione: Toti incontra (online) il console Usa

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Incontro conoscitivo questa mattina in videoconferenza tra il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il Console generale degli Stati Uniti d’America Robert Needham. È stata la prima occasione di incontro e confronto dopo la nomina e l’insediamento a Milano del Console, avvenuta lo scorso ottobre. Presente in collegamento anche il viceconsole Brett Dvorak. Tra i temi del colloquio l’attuale emergenza pandemica e i rapporti consolidati tra Stati Uniti e Liguria in diversi settori come turismo, shipping, portualità, logistica, tecnologia e cultura. Needham e Toti si sono accordati per un incontro in presenza da fissare nei prossimi mesi, non appena sarà possibile.