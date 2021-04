Recco: ‘Polivalente’, partiti i restauri

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Sono partiti oggi i lavori per il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’edificio polivalente “Franco Lavoratori” in via Ippolito D’Aste. Lo annunciano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo: “Era emersa l’opportunità di migliorare le condizioni esterne dell’edificio polivalente, eliminando quelle potenziali situazioni che potrebbero indurre infiltrazioni d’acqua al livello sottostante. In giunta, abbiamo quindi deciso di potenziare l’impermeabilizzazione della terrazza perimetrale e nel contempo aumentare il dislivello intercorrente tra la quota esterna e quella interna del fabbricato, per salvaguardare i locali sottostanti destinati ad attività sportiva”. L’opera per il rifacimento del lastrico di copertura circostante l’edificio è finanziata per una somma complessiva di 99.400 euro.