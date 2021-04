Rapallo: il grazie degli abitanti di via Canale a Italgas

Riceviamo e pubblichiamo

Gli abitanti di Via Canale a Rapallo desiderano ringraziare Italgas per la celerità con la quale ha attivato e concluso i lavori per portare il gas metano nelle nostre abitazioni. Si tratta di una necessità che manifestavano da tempo e che consentirà adesso di diminuire i costi in bolletta, ridurre gli effetti sull’ambiente ed eliminare i rischi delle bombole in casa.

Il ringraziamento a tutti gli operatori di Italgas è da estendere anche per l’asfaltatura della strada realizzata al termine degli interventi sugli allacci.