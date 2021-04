Manarola: “Basta burocrazia, dateci gli aiuti promessi”

Dal Consorzio Turistico InMararola riceviamo e pubblichiamo una lettera che sulla questione dei contributi ZEA indirizzata al Ministero per la Transizione Ecologica e al Presidente del Parco delle 5 Terre

Con Decreto-Legge 19 maggio 2020 n.34 e successive modifiche veniva stabilito un contributo straordinario alle aziende in ZEA (Zona Economiche Ambientali) nelle quali è ricompreso il territorio del Parco Nazionale delle 5 Terre.

Al D.L. è seguito il Decreto Attuativo del Ministero dell’Ambiente in data 27 novembre 2020 n.244 da cui il Ministero fissava i “Termini e modalità di presentazione delle domande” (Bando) che indicava dal 15 febbraio al 15 marzo il periodo in cui era possibile richiedere il contributo, determinandone prerogative di diritto e modalità di richiesta ed erogazione.

Una successiva comunicazione della “Direzione generale per il patrimonio naturalistico” del Ministero per la Transizione Ecologica del 12 marzo 2021 postponeva il termine di presentazione delle domande al 15 aprile 2021.

Il bando recita che entro il termine di 60 giorni dalla chiusura del periodo di presentazione delle domande è pubblicato il piano di riparto e viene comunicato all’interessato l’accoglimento o il rifiuto dell’istanza.

Viene quindi identificato il soggetto pagatore (CONSAP spa) ma non sembrano indicati i termini per l’accredito del contributo straordinario sull’IBAN segnalato dai richiedenti.

In conclusione, ad oggi, alle microaziende e piccole aziende degli aiuti stanziati nel maggio 2020 non è arrivato nulla, e nella migliore, ma comunque indefinibile ipotesi, non arriverà nulla almeno sino a giugno 2021.

Le aziende del settore ricettivo (ma non solo) hanno vissuto la stagione turistica 2020 lavorando da luglio alla seconda decade di settembre, e da allora non hanno più avuto alcun incasso.

L’evidenza è l’indifferenza di artefatti burocratici e cavillosità operative alla situazione in cui annaspano microaziende e piccole aziende, anche nelle zone ZEA.

La nostra richiesta è che i contributi ZEA siano erogati agli aventi diritto con accredito nei conti correnti segnalati entro il prossimo 20 maggio 2021, ad un anno dallo stanziamento, senza ulteriori lungaggini, indugi o perdite di tempo, magari seguendo le stesse modalità, che si sono mostrate certamente soddisfacenti, anche se solo per i tempi, degli aiuti già pervenuti o in arrivo grazie al recente “Decreto Sostegni”.