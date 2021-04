Lutti: cordoglio per il decesso di Marco Bollesan

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Marco Bollesan e si stringe alla famiglia in lutto. Bollesan aveva mosso i primi passi nel mondo della palla ovale a Genova.

“Una notizia drammatica non solo per Genova e il rugby, ma per tutto lo sport azzurro – commenta l’assessore allo Sport Simona Ferro – Due volte campione d’Italia da giocatore, 47 presenze in Nazionale, 6 anni da capitano azzurro, poi allenatore della Nazionale all’esordio in Coppa del Mondo, infine team manager azzurro: sono questi – conclude l’assessore Ferro – i numeri straordinari di uno dei simboli dello sport italiano. Con lui se ne va un mito”.