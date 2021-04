Levanto: vaccinazioni, il Comune ringrazia i volontari della protezione civile

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale di Levanto, attraverso il sindaco Luca Del Bello e l’assessore Alice Giudice, esprime il ringraziamento dell’intera collettività levantese a tutti i volontari che, dopo un anno di attività a supporto dell’attuazione delle misure di contrasto della pandemia e di aiuto alle persone in difficoltà, da quando ha preso il via il piano vaccinale sono impegnati a garantire anche un efficace servizio logistico presso il presidio sanitario locale.

“Ancora una volta – è il commento degli amministratori – l’opera svolta dalle associazioni presenti sul territorio si sta rivelando complementare a quella istituzionale ed indispensabile per fronteggiare situazioni di difficoltà o vere e proprie emergenze come quella in corso. Un plauso, in particolare, al ‘Gruppo comunale protezione civile e Aib Levanto’, che sta fornendo l’ennesima dimostrazione di efficienza organizzativa, di professionalità e di volontà di mettersi al servizio della propria comunità. In questo ampio contesto fa davvero ben sperare che dietro la presenza dei volontari ‘storici’, coloro che con la loro esperienza guidano da anni le varie associazioni, stia crescendo una classe di giovani formata su sani valori morali che con l’impegno nelle attività sociali dimostra che il volontariato a Levanto è ben radicato e capace di rinnovarsi e trasmettere sempre i giusti stimoli ai nuovi arrivati”.