Fontanabuona: dopo la pioggia frane a Romaggi e Orero

Dopo la pioggia è il tempo di frane e smottamenti previsti soprattutto nell’entroterra. In Fontanabuona è stata chiusa e già riaperta la provinciale 42 di Romaggi (al km 2+400) interessata da una frana per caduta alberi, Sulla provinciale 25 di Orero al km 3+000 senso unico alternato per crollo muro. Tutte le altre strade provinciali sono percorribili: la 39 di Santa Margherita in prossimità dell’Hotel Vela è interessata ad un senso unico alternato regolati da semaforo per una frana avvenuta ieri mattina.