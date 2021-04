Chiavari: viale Groppo, ciclopedonale sicura grazie a un semaforo ‘intelligente’

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

È stato attivato questa mattina il semaforo a chiamata, di ultima generazione, installato alla fine di viale Tito Groppo in corrispondenza dell’attraversamento ciclopedonale.

«Viene messo in sicurezza il tratto finale della pista ciclabile “Le vie dell’acqua”, ma anche lo stesso attraversamento dei pedoni, e, di conseguenza, tutta la viabilità della zona – commenta l’assessore alla viabilità, Giuseppe Corticelli – Un semaforo intelligente, con diverse funzionalità: a chiamata naturalmente, dotato sia di dispositivo acustico per i non vedenti che di countdown dei secondi di attesa. L’arrivo dei ciclisti è rilevato da un sensore che automaticamente farà scattare il rosso per le automobili».