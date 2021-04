Un 43enne abitante nel Chiavarese, fermato alla guida della propria autovettura da un equipaggio della Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri è stato trovato in possesso di una bicicletta riposta all’interno del vano portabagagli, risultata oggetto di furto consumato in Chiavari il giorno prima. L’automobilista è stato deferito in stato di libertà per “ricettazione” e la bicicletta restituita al legittimo proprietario.